ÕL PEKINGIS | GALERII | Laskesuusakuld läks Prantsusmaale, eestlaste võistlus ebaõnnestus. Siimer: natuke nukker, et minu 60. koht oli Eesti parim 

„Just kuulsin seda. Natuke nukker, et 60. jäi Eesti parimaks. Tiitel on hea – Eesti parim mees –aga koha poolest nii hea pole,“ lausus Siimer, kes esimesed kaks tiiru läbis puhtalt ja kolmandas eksis korra. Veel ilusama soorituse nullis neljas laskmine. „Viimases kaks oli liiga palju. Päästsin liiga vara [päästiku lahti]. Ütlen ausalt, närvi mul sees polnud, täiesti null. Läksin külma närviga peale, aga statistika ei valeta. 85% on niigi parem laskeprotsent kui mu keskmine, nii et hullu pole midagi. Alati võiks nulliga läbi tulla, aga reaalsus on see…“