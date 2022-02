Rein Taaramäe jätkab karjääri Belgia tiimis: tulin tänu neile karjääri suurimast mõõnast välja 

„Tänu Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux' tiimile olen taas mina ise. Suutsin mullu viieaastase vahe järel taas suurtuuril etapivõidu saavutada. Spordis peab kõik olema ideaalne, et igal aastal tulemusi teha. Vajasin juhtkonna toetust, et karjääri suurimast mõõnast välja tulla. Sain enesekindlust Aike Visbeeki plaanist ning Valerio Piva käe all õnnestus kanda 34aastasena esimest korda elus suurtuuril liidrisärki,“ vahendas Taaramäe sõnu tiimi kodulehekülg.

„Tahan saavutada edu ka 2022. aastal ning võita sõite. Pole oluline, milliseid, sellel tasemel on iga võit suur sündmus. Tahan aidata ka noortel ja andekatel sõitjatel nagu Kobe Goossensil areneda. Eeldan, et olen hooaja alguseks valmis. Tunnen end paremini kui eelmise aasta alguses. Lõpetasin just Rwandas kolmenädalase kõrgmäestikulaagri, kus suutsin täita terve treeningplaani. Omaani tuur on tore esimene väljakutse,“ sõnas Taaramäe.