Koroona purustas Norra suusatähe olümpiaunistuse 

See on valusaks tagasilöögiks ka Norra koondisele, sest kuigi Therese Johaug on endale omaselt võimas, siis teised on esinenud pigem alla oma võimete. Karmide koroonapiirangute tõttu pole neil võmalik ka kedagi Wengi asemele saata.

30aastane norralanna on viiekordne maailmameister, kõik kullad on tulnud teatesõitudest. Lisaks on ta võitnud MMidelt kolm hõbedat ja ühe pronksi, Šotsi OMil tuli Weng 15 km suusavahetusega sõidus pronksile.

„Tänan kõiki heade sõnumite eest. Minu olümpiaunistus on purunenud. Jah, need on „kõigest“ olümpiamängud, kuid olen siiski väga kurb. Tahan eriti tänada oma pere ja Anne Kjersti [Kalvaat]. Oleme koos naernud, valanud pisaraid ja vihastunud.

Hoolitsege üksteise eest ning olge sõbralikud. Viimased aastad on olnud kõigile rasked. Mul on vedanud, et olen terve.

Edu neile, kes on olümpial,“ kirjutas Weng sotsiaalmeedias. Ta avaldas lootust, et saab sel hooajal osaleda veel MK-etappidel.

Norra murdmaakoondise mänedžer Espen Bjervig lisas, et asendajat ei plaani nad Pekingisse saata.

„Piirangute ja testimiste tõttu pole meil mõttekas saata Hiinasse kedagi Heidit asendama. Kogemused on näidanud, et selleks on liiga vähe aega. Arvestada tuleb nii testimise, karantiini kui ka võistlejate aklimatiseerumisega,“ vahendas Bjervigi pressiteadet Norra ajaleht Dagbladet.