Sabonis hakkab hiigeltehingu järel mängima läänekonverentsis 

Sabonis on praegu ilmselt Leedu parim korvpallur. Eelmisel aastal valiti ta NBA tähtede mängule. Käimasoleval hooajal on 25aastane ääremängija saanud keskmiselt mängu kohta kirja 18,9 punkti, 12,1 lauapalli ja 5,0 tulemuslikku söötu. Lisaks on ta viies kohtumises teinud kolmikduubli.