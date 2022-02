ÕL PEKINGIS | „SEE OLI JUBE!“ Skandaalne vaidlus ähvardas taas Eesti parima suusataja olümpiaunistuse purustada 

Samal suvel astus ta 7aastase poisikesena vanema venna Valmari eeskujul Jõulu suusaklubi uksest sisse ning 21 aastat hiljem on ta Pekingi olümpiamängudel Eesti suusakoondise esinumber. Teekond Hiinasse on olnud kõike muud, kui kerge. Veel kaks nädalat enne OMi avatseremooniat oli õhus reaalne variant, et Alev jääb dramaatilisel moel koondisest välja. Jälle…