ÕL PEKINGIS | Kas Kelly Sildaru ja väike Eesti rikub suure Hiina propagandapeo? 

„Varem tahtsid inimesed olla ameeriklased. Miks mitte leppida sellega, et nüüd tahavad inimesed olla hiinlased? Gu peaks olema iidol kogu maailmale,” ütles üks Eileeni fänn rahvuslikule tabloidile Global Times. Gu on Hiinas kõikjal. Hotellis kohaliku rahvusringhäälingu telekanalit CCTV on võimatu vaadata 15 minutit nägemata Gud, sest suusaäss on neljast reklaamist kolmes. Pole vahet, kas tahad müüa mobiile, piimatoodet või kindlustust. Pole vahet, kas tahad teha seda plakatil, teles või ajakirjas. Vastus on Gu.