ÕL PEKINGIS | Eesti mäesuusataja kukkus slaalomirajal 

Ameeriklanna lisas: „Valmistusin suvest saati selleks, et sõida olümpial agressiivselt. Seda ma olengi teinud, aga häda on selles, et lõpuni tuleb ka jõuda. Ilmselgelt on see praegu minu suurim probleem. Võimalik, et väline surve sundis mind üle piiri minema, aga seda on ilmselt parem küsida psühholoogi käest.“