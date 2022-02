Pyeongchangis olümpiaajalugu teinud tšehhitar jõudis Pekingis poolele teele 

Mõistagi on olümpiaajaloos palju sportlaseid, kes võtnud ühtedel talimängudel kaks või enam kuldset medalit – nende hulka kuulub ju ka näiteks Kristina Šmigun-Vähi -, ent mitte keegi pole varem suutnud seda teha kahel täiesti erineval spordialal. Ledecka võitis aga nelja aasta eest lumelaual paralleelsuurslaalomi ja mäesuusatamises ülisuurslaalomi. Nüüd on ta taas poolel teel.

Ledeckale polnud teisipäeval lumelauasõidus vastast – nii kaheksandik-, veerand- ja poolfinaalis kui ka finaalis sõitsid tema vastased veapiiril ning ei suutnud finišisse tulla. Nii krooniti ta kolmandat korda olümpiavõitjaks, aga peab nüüd laua riiulisse tõstma ja kiirelt suuskadele ümber minema.

„Ma keskendusin kogu aeg enda sõidule ja mõtlesin, et kuidas ma veel parem saaksin olla. Järsku sain ma aru, et enam järgmist sõitu ei tulegi,„ vahendas olümpiavõitja muljeid Inside the games. „Üleval ma teadsin, et ees on finaal, aga finišisse jõudes polnud ma enam kindel. Ma ei tahtnud asja pekki keerata ja liiga vara tähistama hakata.“

Mäesuusatamises on Ledecka üles antud nii ülisuurslaalomis kui ka kiirlaskumises. Kulda kaitseb ta neist esimesesel. „Mul on ainult kaks päeva aega, et end ümber häälestada. Teisalt on see aga ka hea, sest hullem variant oleks, kui võistlused oleks olnud samal päeval ja ma ei saanuks mõlemal osaleda. Loodetavasti saan hakkama ja naudin võistlemist!”