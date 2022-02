ÕL PEKINGIS | Olümpia hokiturniir on ka ilma NHLi mängijateta sõõm värsket õhku

Maailma tugevaim hokiliiga NHL teatas detsembris, et nende mängijad taliolümpiamängudele ei sõida. Õhtuleht vaatas Pekingis hokiturniiri avalahingut, kus soosikukoormat kandvad venelased alistasid 1 : 0 Šveitsi. Olenemata suurimate staaride puudumisest tõestasid pooleldi täis tribüünid ning ajakirjanike hulk, et tegu on siiski olümpia pärliga.