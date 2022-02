FOTOD | NUNNU! Laskesuusataja sai enne olümpia avastarti esimese lapse isaks: mõtlesin ainult oma perele ja pisar tuli silma 

„Tuleb tunnistada, et see oli väga raske,„ sõnas seitse möödalasku teinud Nordgren ajakirjanikele pärast olümpia avastarti. „Ma mõtlesin sooja tehes aina oma perele ja see tõi silmanurka isegi paar pisarat. Kahjuks ei saanud sõidust eriti asja, aga ma usun, et võin end ikkagi võitjana tunda.“