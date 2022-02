KOMMENTAAR | Mõistan üha rohkem kolleegi, kes sirtsutas vastu Hiina müüri 

Olümpia on kümnendite jooksul kõvasti muutunud ja üha kiireneva elutempo tõttu liigutakse endiselt uuenduste teel. Kogu see sündmuste virvarr pidavat käima pealtvaatajate kaasamiseks ja põnevuse tõstmiseks. Kuid ometi tundub siinkirjutajale, et publikuhuvi on muutunud hoopis leigemaks, käega on löönud isegi paljud heausksed spordifännid, kes varem sättisid oma puhkusegraafikut olümpia toimumise järgi.