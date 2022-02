Ainus Iraani meessportlane Pekingi olümpial jäi dopinguga vahele 

Rahvusvaheline testimisagentuur teatas, et sportlasele määrati ajutine võistluskeeld. Positiivse testi andis ta esmaspäeval, sealt leidi androgeense toimega anaboolsete steroidide tarvitamise jälgi.

„Sportlasel pole Pekingi olümpiamängudel lubatud võistelda, treenida, juhendada või osaleda igasugustes muudes tegevustes. Sportlasel on õigus vaidlustada ajutine võistluskeeld enne, kui juhtum jõuab Spordi Arbitraažikohtusse (CAS). Tal on ka õigus taotleda B-proovi avamist,“ vahendas rahvusvahelise testimisagentuuri teadaannet Reuters.

36aastase Saveh-Shemshaki parim tulemus olümpiamängudelt on Sotšis slaalomisõidus saavutatud 31. koht. Ta on Pekingi olümpial ainus Iraani meessportlane. Koondises on ka üks naissportlane: mäesuusataja Atefeh Ahmadi, kes sai slaalomisõidus 57. koha.