Brooklyn Netsi supertiim laguneb koost 

Käimasolev NBA hooaeg on kahtlemata omanäoline. Kui hooaja alguses peeti suurimaks tiitlipretendendiks staaridest kubisevat Brooklyn Netsi, siis hetkeseisuga ei pääseks nad isegi otse play-off'i. Lisaks on meeskonna mängujuht James Harden andnud selgelt mõista, et soovib klubist lahkuda.