Hein tegi Inglismaa esiliigas debüüdi 

Inglismaa esiliigas kohtus Heina uus tööandja Bristol Cityga ja kuigi Hein usaldati esmakordselt väravapostide vahele, tuli vastu võtta 1 : 2 kaotus. Liigatabelis on Reading 24 meeskonna hulgas 21. kohal ja kaotatud on viimased seitse kohtumist.

Esiliiga liidriks on Fulham, kes on 29 mänguga kogunud 61 punkti, Readingul on kirjas ainult 22 silma.