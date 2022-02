USKUMATU LUGU: politseinikust sai poole aastaga olümpiavõitja 

Strolz triumfeeris Alpi kahevõistluses, kus edestas lähimaid konkurente enam kui poole sekundiga. Võit oli ka ajalooline. 1988. aastal tuli Calgarys kullale tema isa Hubert ning see on esimene kord, kui mäesuusatamises on olümpiavõitjaks tulnud nii isa kui ka poeg.