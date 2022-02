ÕL PEKINGIS | EMOTSIONAALNE HOMMIK: legendaarse lendava tomati olümpia päädis pisaratega 

Enne olümpiat Austria treeninglaagris harjutades jõudis White'le ootamatult kohale, et ta peaks Pekingi mängudega karjäärile joone alla tõmbama. „Mulle teeb muret hüppeliiges, samuti teeb häda opereeritud põlv ning tegin viga seljale. Vaatasin treeninglaagris tehtule tagasi, päike loojus ja sain aru, et järgmine kord ma ei pea muretsema trikkide õppimise pärast ning ei mõtle järgmistele võistlustele. See oli kurb ja sürreaalne moment. Aga samas ka rõõmus,“ lausus ameeriklane Pekingi olümpia eel pressikonverentsil.