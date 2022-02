ÕL PEKINGIS | Taliolümpiale lisavad vürtsi kuus aafriklast. Kuidas see võimalik on?

Aafrika on ilmselt paljude jaoks viimane maailmajagu, mis seostub lume, jää ja taliolümpiamängudega. Ometi on Pekingis kuus Musta Mandri sportlast, mida on küll kaks korda vähem kui neli talve tagasi Pyeongchangis, aga siiski. Kes nad on, kust nad tulevad ja milline on nende tase?