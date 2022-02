Durant näitas Brooklyni tolmu jalgadelt pühkinud Hardenile konkreetselt koha kätte  

Koos Hardeniga siirdus Philadelphiasse ka Paul Millsap, vastupidise teekonna võtsid aga ette Ben Simmons, Seth Curry ja Andre Drummond. Neist Simmons peaks andma oma tubli panuse Netsi viimasel ajal üha enam kärisenud kaitsemängu, kuid samas on tema vormi kohal küsimärgid, sest pikalt kestnud erimeelsused 76ersi klubiga tähendasid seda, et tänavusel hooajal polegi ta NBAs väljakul käinud.

Muidugi küsiti Durantilt valimisprotseduuri järel ka vahetustehingu kohta. Durant ütles, et on põnevil ning ootab juba, et koos uute meeskonnakaaslastega platsile saaks. „Mul on hea meel, et saime kutid, kes tahavad olla osa sellest [meeskonnast],“ salvas ta ridade vahel ka Hardenit.