OLÜMPIADEBÜTANDI PÄEVIK | Politseibussiga sõit, Poola ambaalid ja lõputu loksumine ühistranspordis: kas lühiraja kiiruisutamise vaatamine oli väärt magamata ööd? 

19.00 | Olümpiadebütandina on Pekingi mängud imeline võimalus näha alasid, mida muul ajal ei õnnestu näha. Üks siinkirjutaja vana lembus on lühiraja kiiruisutamine, mis teleekraanilt on väga lahe andmine, aga samas pole aimugi, et kuidas näeb asi välja kohapeal. Kuid selle juures on üks konks – võistlused toimuvad Pekingis õhtul kell üheksa, viimane kiirrong Zhangjiakous asuvasse hotelli lahkub kümme minutit enne üheksat. Nii oli küsimus: kas lühiraja kiiruisutamise koha peal nägemine on väärt öist bussiga loksumist? Ja mis on parem vastus küsimusele, kui raske retke ettevõtmine.