ÕL PEKINGIS | GALERII | Röiseland võttis sprindis võimsa võidu, kõik eestlannad pääsesid jälitussõitu. Oja: „Saime neljast neli – arvan, et paremini ei saakski.“ 

Nelikust parimana sai Tuuli Tomingas 33. koha. „Jälitussõidus võin tõusta küll, kuid unistuste kohta siit enam ei tule – see rong on läinud. Kui kümme aastat tagasi püssi kätte võtsin, siis täna pidi olema see päev, kus võtan medali. Paraku siin ma nüüd olen. Kogu maailm teeb trenni, mitte ainult mina,“ tõdes 27aastane eestlanna, et jälitussõiduks tal väga suuri ootusi pole. „Ees peaks midagi kolossaalselt halvasti minema, et saaksin tõusta oma unistuste kohale.“