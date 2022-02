ÕL PEKINGIS | Röiseland võttis sprindis võimsa võidu, kõik eestlannad pääsesid jälitussõitu. Oja: „Saime neljast neli – arvan, et paremini ei saakski.“ 

Nelikust parimana sai Tuuli Tomingas 33. koha. „Jälitussõidus võin tõusta küll, kuid unistuste kohta siit enam ei tule – see rong on läinud. Kui kümme aastat tagasi püssi kätte võtsin, siis täna pidi olema see päev, kus võtan medali. Paraku siin ma nüüd olen. Kogu maailm teeb trenni, mitte ainult mina,“ tõdes 27aastane eestlanna, et jälitussõiduks tal väga suuri ootusi pole. „Ees peaks midagi kolossaalselt halvasti minema, et saaksin tõusta oma unistuste kohale.“

Tomingas jättis mõlemas tiirus üles ühe märgi. „Püstitiirus sain täna enda kohta hakkama, üks trahv on kordaminek. Lamades on möödalasust väga-väga kahju. Ei saanudki aru, et kuhu kuul läks. Pealelaskmine oli kord ühelt ja teiselt poolt tuulega, võistlustel oli tihedus veidi vale koha peal,“ tunnistas eestlanna, kelle sõnul olid tiirus suurepärased olud ning selle taga kaks eksimust ei jäänud.

Tuuli Tomingas. Foto: Karli Saul

Pekingis juba segateatesõidus kulla ja 15 km distantsil pronksi võitnud Röiseland oli võimas nii rajal kui ka lasketiirus, kui tabas kõik märgid. Puhaste paberitega said hakkama ka neli järgmist. Neist parimat tempot suutis rajal arendada rootslanna Elvira Öberg, kes kaotas finišis Röiselandile 30,9 sekundiga ja sai kaela hõbemedali. Karjääri esimese individuaalse olümpiamedali ehk pronksi teenis itaallanna Dorothea Wierer (+37,3). Esikuuikusse mahtusid veel austerlanna Lisa Theresa Hauser (0; +47,3), norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (0; +1.00,2) ja venelanna Kristina Reztsova (2; +1.05,0).

7,5 km sprindi 35 parimat Foto: www.biathlonresults.com

Johanna Talihärm tabas küll kõik märgid, kuid sõiduvorm ei lubanud enamat 43. kohast (+2.29,0). „Kui hapnikku peale ei tule, siis on päris raske edasi liikuda. Võtsin olukorrast maksimumi ja lasin ära. See ongi parim kokkuvõtte,“ tõdes 28aastane atleet, kes enda sõnul on vormi piisavalt leinanud ning nüüd üritab rohkem keskenduda sellele, mida saab teha.