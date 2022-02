ÕL PEKINGIS | Kvalifikatsioon oli lihtne, aga Aigrot vaevab ikka sama mure, Maltsevi vaim on väsinud 

„Tegelikult olen hüpetega rahul, sest need on läinud ainult ülespoole trepiastmetega, aga kindlasti jääb mul jälle äratõuke ajastus kripeldama, mis on mul siin Pekingis kõige suurem probleem olnud,” rääkis Aigro, kellele sobib suure mäe hõljuv stiil rohkem kui madala kaarega normaalmägi.

Mis häda võib olla? „Tegelikult ei olegi midagi häda. Mägi on tegelikult kodumäega Planicas suhteliselt sarnane. Otsast tulek on suhteliselt kõrge lennuga. Viskab kõrgele ja teine pool on selline kukkuv. Mul ei ole mäel sellist head tunnetust. Ükski asi ei tule sujuvalt, kõik on selline jõuline ja rapsav. Eks see aitab kaasa, et pole saanud pikalt vabatrenni teha. Keeruline on võistluselt võistlusele liikuda, pea on suhteliselt sassis,” tunnistas Maltsev.