„Medalid ja kullad – see kõik on vahva. Kuid kui ühel korral oled ise pääsenud nõrgalt jäält, siis miks sa viid oma poja sellele nõrgale jääle?!“ 

„Kui sportlane tuleb maailmameistriks, on ta oma maa lemmik, kui olümpiavõitjaks, siis rahvuskangelane!“ teatas kohapeal vägevale sõidule kaasa elanud Eesti olümpiakomitee toonane president Mart Siimann Õhtulehe reporteritele. Et suur sõit läks komiteele maksma 1,5 miljonit krooni – miljon Veerpalule ja pool Maele – teda mõistagi ei heidutanud. „See on küll kõige väiksem mure,“ muheles Siimann.