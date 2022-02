ÕL PEKINGIS | Miks valmistavad Sildaru suusad ette Norra määrdemehed? Kas lumesadu lööb kaardid sassi? „Aastas pidi sadama seitse sentimeetrit lund, täna on juba tulnud kuus.“  

Sildaru põhiala pargisõidu eelring algab pühapäeval ning medalid jaotatakse päev hiljem. Sealjuures panevad eestlanna sõidule õla alla norrakad. „See kujunes sügisel spontaanse töö käigus. Kui Kellyl oli hooprobleemid, siis mõtlesime, kes võiks suuski määrida. Norra määrdemehed ütlesid, et pole probleeme ja plaani järgi teevad nemad põhjad. Kui Kelly ja Mihkel tulevad täna suuskadega trennist tagasi, siis lähen nendega hüppemäele norrakate juurde. Homsesse kvalifikatsiooni minnes on kindlasti meil väga hea põhjaga suusad, lisaks lähen ma kaasa pealmist kihti määrima,“ selgitab Loit, kelle sõnul on koostöö Norra kahevõistlejate taustajõududega ületanud ammu neid piire, mis oli kirjas lepingus.