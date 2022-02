Rahvusvaheline olümpiakomitee loodab WADAlt põhjalikku uurimist seoses Valijeva taustajõududega 

15aastane venelanna oli osaline Venemaa iluuisutamise võistkonnas, kes tuli olümpiavõitjaks. Paraku selgus aga hiljem, et Valijeva organismist leiti keelatud ainete hulka kuuluvat trimetasidiini. Seda kasutatakse peamiselt stenokardia ehk rinnaangiini raviks, samuti saab sellega leevendada veresoontest põhjustatud nägemishäireid või peavalu. Venemaa dopinguvastane agentuur (RUSADA) määras seejärel Valijevale ajutise võistluskeelu, kuid tühistas selle pärast venelanna selgitusi ja nii saab Valijeva hetkel osaleda treeningutel ja valmistuda naiste lühikavavõistluseks, mille eel on ta suurfavoriit. Samas on praegu veel aga lahtine, kas kõigest 15aastane venelanna lubatakse lühikavas jääle.

„Varasemalt on (tema) saatjaskonnast ja taustajõududest mööda vaadatud,“ andis ROKi kõneisik Mark Adams pressikonverentsil mõista, et nii noore sportlase dopingutarvitamise puhul tekib küsimusi, kas ta ise oli üldse dopingutarvitamisest teadlik. „Nagu iga sellise juhtumi puhul, siis tahame ka praeguse olukorra puhul, et uuritakse ka sportlase taustajõudusid. Praeguse juhtumi osas loodame, et WADA võtab selle uurimise puhul väga sirge ja konkreetse käitumisjoone. Taustajõudude osas peaksime siis silmas nii arste, treenerid kui ka vanemaid,“ lisas Adams.

Sakslannast kahekordne olümpiavõitja Katarina Witt avaldas ka asja osas arvamust ja leidis samuti, et noorele venelannale on liiga tehtud. „Kamila Valijeva on noor tüdruk ja uisutamise imelaps, kelle väga rasked sooritused ja graatsia on võlunud spordimaailma olukorras, kus ta on alles 15aastane. See tähendab, et ta on alaealine, kes sõltub täiskasvanutest ja teda ei saa selles olukorras süüdistada,“ arvas Witt.