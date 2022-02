ÕL PEKINGIS | Kristjan Ilves pääses karantiinihotellist välja, aga võistlemine on lahtine

„Ta nägi väga hea välja,“ muljetas Norra kahevõistluse koondise mänedžer Ivar Stuan, kes käis Ilvesega kaasas. „Ta põhimõtteliselt lendas lumel. Ta võitis kuldmedali, et sai toast välja.“

„Natuke sisimast lootsin, et esimene võib olla valepositiivne, sest see oli piiri peal. Kui teine test näitas, et numbrid on allapoole, siis oli selge. Sel hetkel ei tundnud end haige, seega oli [uudist] suht raske vastu võtta,“ rääkis ta möödunud pühapäeval hommikul karantiinist antud virtuaalsel pressikonverentsil.

„Sel hetkel toimub peas nii mõndagi. See tegi veel rohkem haiget, et oled kaks aastat püsinud terve ja teinud kõik selle nimel, et mitte nakatuda, aga ikka nakatusid. Ei oska kedagi süüdistada ega kellegi peale pahane olla. Arvan, et see oli halb juhus ja eluga tuleb edasi minna.“

Normaalmäevõistlust pidi ta televiisorist jälgima, kuid kahevõistlejatel on veel 15. veebruaril kavas suure mäe võistlus. Kas ta seal võistleb või teeb kaasa ainult suusahüpped, selgub ilmselt esmaspäeval ehk päev varem.

Pühapäeval teeb Ilves Hiinas esimese ametliku hüppetrenni ja esmaspäeval on kavas traditsiooniline võistluseelne intervalltreening suusarajal. „Arvan, et ta võib hüpata väga hästi,“ sõnas Ilvese treener Jan Schmid. „Ta suutis selleks toas valmistuda ja on äärmiselt motiveeritud. Kui keha töötab ka murdmaas, on see suur boonus. 12 päeva toas pole ideaalne ettevalmistus, nii et on võimatu öelda, mis olukord on.“