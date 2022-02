ÕL PEKINGIS | Pildituks sõitnud Eesti ankrunaine täitis koondise eesmärgi. Teppan hoolealuste väsimusest: siin oled nagu loomaaia puuris 

„Oleks saanud paremini ka, aga peab rahul olema. Esimest korda oli koondis OMil väljas 2006. aastal ja siis olime 17. Selle eesmärgi tegime üle,“ lausus võistluse järel koondise peatreener Jaanus Teppan, kellele ajakirjanikud tuletasid meelde, et parim on siiski 1994. aasta Lillehammeri 12. Koht. „Oli või? Oh sa... Huvitav, kuidas ma seda ei mäletanud. Minu viga. Aga ma arvan, et kõik andsid enda maksimumi ja seda oli näha ka lõpus. Pinget oli palju. Eesti ja Läti treenerid karjusid, kes peab paremini lõpuni vastu.“