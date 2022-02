ÕL PEKINGIS | Treener kartis, et Liiv jääb viimaseks, aga läks hoopis paremini

„Olen väga rahul,“ kommenteeris Liiv esitust kõrvalalal, kus ta oli hooaja tippmarkide võrdluses 21. mees. „Arvasin, et aeg võib tulla sinna kanti. Täna on väga hea võrrelda aega Euroopa kiirematega. Kui ma ei eksi, siis sel hooajal olen kõige kiiremini sõitnud 35,30, täna 35,26 ehk suht samasse auku. Aga siin mängib see faktor, et ma pole kaks kuud 500 meetrit sõitnud. Ses mõttes läks väga hästi.“

Rahule jäi ka treener Erwin ten Hove. „Enne sõitu olin mures, sest oli väike võimalus, et ta jääb viimaseks,“ tunnistas hollandlane, „ja see pole see, kuidas tahaks olümpiat alustada. Aga siin nägin esimest nelja paari (Marten uisutas kuuendas paaris – M. T.) ning lõplikult rahunesin maha pärast Marteni 20 meetrit, mis polnud väga head. Edasi tegi ta rohkem kui viisaka sõidu.“

Liivi stardikiirendus oli korralik, ta sprintis esimesed 100 meetrit 9,89 sekundiga, mis on vaid 0,03 sekundi jagu aeglasem kui tema hooaja kiireim avasirge. Selle näitaja põhjal usub, et ten Hove, et põhialal 1000 meetris võib oodata ilusat tulemuste

„100 meetri aeg oli kõige hirmsam osa,“ märkis treener, „sest starti tuleb tihti harjutada, et seal kiire olla. Marteni aeglane start on üle 10 sekundi. Muidugi, võitja aeg oli 9,4, sellega on väga suur vahe, aga hollandlastel näiteks 9,7 sekundit. Tavaliselt on nad Martenist palju eest. Vorm on hea ja ta sai täna enesekindlust.“

Kulla võitis hiinlanna Tingyu Gao, kelle võiduaeg 34,42 on uus olümpiarekord. Hõbeda teeninud korealane Min Kyu Cha uisutas 0,07 sekundit ja pronksimees jaapanlane Wataru Morishige 0,17 sekundit kiiremini. Liivi jaoks polnud esikolmikus otseselt üllatusi, kuid ta lootis, et äkki õnnestub neljandaks jäänud kanadalasel Laurent Dubreuil’l medal võita.