ÕL PEKINGIS | Laskesuusasprint kujunes perekond Bö peoks, jälitusse pääses kaks eestlast. Ränkel: näpud olid nii jääs, et ma ei tundnud päästikutki 

Zahkna sõnul see ei anna eelist, et kaks eestlast stardivad jälitusse teineteise järel. „Parem olnuks pool minutit vahet. Ükskõik, kumma kasuks. Veelgi parem olnuks, kui mõlemad saanuks minut parema aja. Kui oleksime kogenematud, läheksime omavahel võistlema Eesti parima nimetuse eest, aga oleme kogenud, seega ei lähe. Kaua ma Raido tuules püsi, sest protokollis on meie sõiduvahe päris korralik. Kusjuures alguses tuules ei saa olla, sest rada hakkab tõusma,“ lausus ta.