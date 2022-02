AASTA ESIMENE FINAAL! Kontaveit alistas lätlanna ja mängib Peterburis turniirivõidu peale hea sõbrannaga 

Finaalis kohtub Kontaveit oma vana rivaali, aga ka hea sõbranna Maria Sakkariga (WTA 8.). Tegemist on ühtlasi ka turniiril esimese ja teisena paigutatud mängijate omavahelise duelliga. Omavahel on kohtutud lausa 12 korral ning mõlemad on võitnud pooled matšid.