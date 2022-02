ÕL PEKINGIS | Lumekaoses kukkunud Tormis Laine: väga kehv ilm, aga kõik on sellisega treenida saanud 

„Olen väga pettunud,” tunnistas ta mõni tund hiljem.

„Tegin üks värav enne väljasõitu väikse tehnilise vea ja siis jäin juba hiljaks järgmisse väravasse. Kui hiljaks jääd, pead ju päästa üritama, aga vajusin hoopis sisesuusale, puus maha ja pikali. Suuskadel polnud absoluutselt pressi peal, siis ei olnudki enam midagi teha,” kirjeldas Laine juhtunut.

Ta tunnistas, et nähtavus oli pehmelt öeldes kasin, kuid ei süüdistanud ilma. „Nähtavus ongi sellisel päeval kohe esimesest väravast kehv, aga see pole esimene kord kui võistlus on sellise ilmaga. Treeningutel saab tihti sõita nii, et ei näe midagi,” rääkis ta ja lisas, et tegemist polnud millegi erakordsega.

„Kehv ilm. Väga kehv ilm, aga mitte selline, et keegi hakkaks karjuma, miks võistlus üldse toimus. Kõik, kes täna stardis, on sellise ilmaga treenida saanud ja selle läbi elanud.”

Moel või teisel tabas sama saatus veel 34 Laine konkurenti. Eestlane startis 47ndana, selleks hetkeks oli juba üksjagu mehi lumes maandunud, kuid Laine läks kehvade tingimuste kiuste maksimumi püüdma.

„Kui aus olla, siis ei vaadanud eriti võistlust. Vaatasin enne starti kaht sõitjat, et näha, kuidas mingid raskemad kohad on. Keskendusin enda peale. Ma näiteks ei teadnudki, et nii paljud on välja sõitnud. Läksin endast maksimumi andma, tagasi kindlasti ei hoidnud,” kirjeldas ta.



Kiireimat aega näitas esimeses sõidus šveitslane Marco Odermatt – 1.02,93. Vaid 0,04 sekundiga kaotab talle austerlane Stefan Brennsteiner ja kolmas on prantslane Mathieu Faivre (+0,08). Esimesed viis meest mahuvad vähem kui kahe kümnendiku sisse.



Reaalsuses ei määra need ajad medalite jagamisel aga suurt midagi, sest ilm teeb ilmselt võistlusest täieliku loterii, kus juhtuda võib kõigil ja kõike. Teise laskumise algus lükkuski paari tunni võrra edasi, Eesti aja järgi kella 9.00 peale.