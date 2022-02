KÕVA SÕNA! Lõpuks karantiinihoteIlist välja pääsenud Ilves näitas, et võimas hüppevorm pole kuhugi kadunud 

Hotellist lahkudes kohe suusarajale tormanud ja seal kerge treeningu teinud Ilves sai päev hiljem alla tulla üle pika aja esimest korda ka hüppetornist. Kui treeningvoorus on hüppe teinud esimesed 15 sportlast, on paremuselt teine sooritus 124,0 meetrit.

„Arvan, et ta võib hüpata väga hästi,“ spekuleeris Ilvese treener Jan Schmid eile. „Ta suutis selleks toas valmistuda ja on äärmiselt motiveeritud. Kui keha töötab ka murdmaas, on see suur boonus. 12 päeva toas pole ideaalne ettevalmistus, nii et on võimatu öelda, mis olukord on.“