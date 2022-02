ÕL PEKINGIS | Karantiinihotellist pääsenud Ilvese hüppevorm pole kuhugi kadunud: panen vaimu valmis, et võistelda, aga eks homne annab päris palju vastuseid

Hotellist lahkudes suusarajale tormanud ja seal kerge treeningu teinud Ilves pani päev hiljem jalga hüppesuusad. Hiinas esimest korda. Lumesaju kiuste toimunud suure mäe (HS 140) treeningu avavoorus ei saanudki keegi – tõsi, osalejaid oli äärmiselt vähe, vaid 16 – eestlasele vastu. Ilves kogus oma hüppe eest 54,5 punkti, paremuselt teist tulemust näitas 123,5 meetrit lennanud norralane Espen Björnstad.



Teises voorus maandus Ilves 125,5 meetri peal, kogus 60,6 punkti ja tuli teiseks. Treeningvooru võitis austerlane Johannes Lamparter, kes lendas lausa 135,5 meetrit ja kogus 5,5 punkti rohkem.



Sarnaselt esimesele voorule jättis Lamparter vahele ka kolmanda, kus triumfeeris taas Ilves. Eestlane maandus 130 meetri peal ja edestas sama palju hüpanud norrakalast Jens Luraas Öftebrod.

Tuleb välja, et Ilvese ja Norra koondise treener Jan Schmid jagab asja. Ta avaldas laupäeva hilisõhtul toimunud virtuaalsel pressikonverentsil arvamust, et Ilves naaseb karantiinist väga hea hüppevormiga.

„Ta suutis selleks toas valmistuda ja on äärmiselt motiveeritud. Kui keha töötab ka murdmaas, on see suur boonus. 12 päeva toas pole ideaalne ettevalmistus, nii et on võimatu öelda, mis olukord on,“ rääkis Schmid.



Kas Ilves suure mäe võistlusest täies mahus osa saab, selgub esmaspäeval, kui on kavas traditsiooniline võistluseelne intervalltreening. „Suusavormi kohta puudub tõesti igasugune ülevaade,“ märkis Ilves. „Suusatrennist, mis ma tegin emotsiooni pealt, on raske järeldusi teha. Olen nii palju oma keha korras hoidnud ja valmis kui vähegi sain, hotellis sai üldfüüsilist päris palju tehtud, kuid spetsiifilist treeningut pole saanud teha. Eks näis, kuidas see kehale reaalselt mõjub.“