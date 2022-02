ÕL PEKINGIS | Röiseland võitis kolmanda olümpiakulla, tema koondisekaaslast tabasid lõpu eel terviseprobleemid. Eesti parim Külm: 45. koht ei ole „juhhuu!“ 

Külm ise sellega liialt rahul polnud. „Kahju tegelikult. Mul on Tuulist kahju, et jah… 45. koht ja Eesti parim ei ole juhhuu,“ ütles 25aastane laskesuusataja, kes kirjeldas paksus lumes võistlemist. „Tohutult [raske]! Sumpamine pole minule. Natuke suurema kondiga tüdrukutel on sellises lumes raske, see-eest tegid määrdemehed väga super töö. Laskumistel kukkusin eesolijatest mööda, suusk oli tõesti väga hea.“