ÕL PEKINGIS | Laskesuusakuld läks Prantsusmaale, relvaga huule veriseks tõmmanud Zahknal jäätusid sõrmed ja relv  

Ta jätkas: „ Seejärel puhkusin relva juba punaseks. Korraks ehmatas ära, nagu peedimahla oleks just joonud. Oleks huul kinni jäänud, siis oleks rõve olnud. Tõstsin käe ja kutsusin kohtuniku, et äkki tal on midagi teravat anda. Tal ei olnud, aga mul tuli endal pähe, et saaks suusakepiga augu sisse torkida. Sain ära lasta, aga võistluse rikkus see ära.“