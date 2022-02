MEGAVINGE! Avaseti kaotanud Kontaveit tuli raskest seisust välja ja krooniti Peterburi turniiril võitjaks!

Kolmandas setis sai kreeklanna kiirelt geimidega 3 : 0 juhtima ja eestlanna läks selle kaotusseisu järel nii vihaseks, et virutas reketi lausa väljakule. Selle järel suutis Kontaveit siiski mängu tagasi tulla ja kuigi seisul 2 : 5 oli ta lähedal sellele, et matš libiseb käest, näitas meie esireket, miks ta on maailma edetabeli üheksas naine. Eestlanna suutis lõpus näidata enesekindlat mängu ja alistas otsustavas setis Sakkari 7 : 5.

„Ma ei suuda seda uskuda. Olen väga uhke, see oli väga raske ja olen natuke sõnatu,“ nentis Kontaveit kohtumise järel. Kui temalt uuriti, kas ta arvas avaseti kaotuse järel, et kaotab kohtumise, tunnistas eestlanna, et just sellised mõtted olid tal peas. „Aga siis ütlesin endale, et proovin mängida igat palli nii hästi, kui saan. Ja kui vastane on liiga hea, siis nii on.“