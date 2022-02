OTSEBLOGI | Kontaveit jahib hea sõbranna vastu oma aasta esimest WTA tiitlit 

Kontaveidil on võimalus teha finaalis ka ajalugu. Võidu korral saaks temast esimene välismaa tennisist, kes võitnud nii Moskva (Kontaveit võitis mullu) kui Peterburi WTA turniirid. „Ma pole seda veel teinud, pean mängima enne veel Mariaga ja see tuleb homme raske mäng. Aga ma naudin siin mängimist ja ma ootan seda finaali väga,“ sõnas ta eilse poolfinaali järel.

Kontaveidi ja Sakkari duell on ühtlasi turniiril esimese ja teisena paigutatud mängijate vastasseis. Omavahel on kohtutud lausa 12 korral ning mõlemad on võitnud pooled matšid.