GALERII | Capuccino ja tema 39 neljajalgset sõpra tegid Haanja kuplite vahel ajalugu  

Kes juhtus laupäeva keskpäeva paiku mööduma Haanja kuplite vahele peitunud Haanjamehe talust, võis esimese hooga päris ära ehmuda, sest kui 40 rajale kibelevat kelgukoera korraga häälepaelad valla lasevad, kõlab see justkui… Ausalt öeldes ei oskagi seda heli kuidagi kirjeldada, aga ütleme nii, et kui seda peaks kuulma ööpimeduses, võib see täitsa kõhedaks võtta.