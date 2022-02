ÕL PEKINGIS | MUSTANAHALINE UISUPRINTSESS: esmakordselt viis aastat tagasi kiiruisud jalga tõmmanud ameeriklanna liugles olümpiavõitjaks 

Varem asfaltteedel rulluisutamisega tegelenud Jackson vahetas plastrattad metallterade vastu viis aastat tagasi. Ta näitas kohe talenti, sest nelja kuuga kvalifitseerus äsja ala harrastama hakanu Pyeongchangi olümpiale. Kui toona jäi ta võistlejate rivi lõppu, siis Pekingis oli ta suursoosik. „2018. aastal mõtlesin lihtsalt: Oh, vau, kuidas see juhtus? Nüüd lähen kindlasti kulda võtma,” ütles Jackson enne OMi. Must naine sõnast, härga sarvest.