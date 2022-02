OLÜMPIAPÄEVIK | Päikesekiired Eesti koondise hallis taevas 

Marten Liivi jalg on korras. See on vahest senise olümpia parim uudis, sest kiiruisutaja Liiv lendas Pekingisse meie koondise kolmanda numbrina, kuid tema seisund oli jaanuari alguses saadud õnnetu jalavigastuse tõttu suur küsimärk. Ta on ainuke peale Kelly Sildaru ja (karantiinieelse) Kristjan Ilvese, kes omab reaalset šanssi jõuda esikümnesse. Avastart kõrvalalal ning sellele järgnenud Liivi ja tema treeneri kommentaarid annavad lootust, et 1000 meetri distantsil võib jätkuvalt oodata ilusat tulemust.