ÕL PEKINGIS | Treener Ustav Sildaru vägevatest hüpetest: „Ma ei tahtnud, et ta neid teeks, aga pole hullu.“ 

„Ma ei tahtnud, et ta neid teeks, aga pole hullu. Lõpuks saime parima skoori, mis on meile tähtis. Ta oli väga tubli,“ tunnistas Sildarule esikoha toonud esituse järel juhendaja Mihkel Ustav, kelle sõnul sisendas enesekindlust juba avalaskumise, kus eestlanna oli 80,96 punktiga teine. „Tegime miinimumi ja saime selle eest kõvad punktid. See tõstis Kelly enesetunnet.“