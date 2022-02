OTSUS: dopinguskandaali sattunud Valijeva saab olümpial edasi võistelda 

CAS kogunes täna varahommikul erakorralisele koosolekule, et arutada Valijeva juhtumit. Nimelt aitas 15aastane venelanna eelmisel nädalal olümpiamängudel Venemaa olümpiakoondise iluuisutamise võistkondlikul võistlusel kullale, kuid hiljem selgus, et ta on andnud positiivse dopinguproovi. Venelanna organismist leiti juba detsembris keelatud ainete nimekirja kuuluvat trimetasidiini. Seda ei luba maailma antidopinguagentuur (WADA) kasutada seetõttu, et aine parandab vereringet ja suurendab vastupidavust.