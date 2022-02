ÕL PEKINGIS | Kas Sildaru konkurent päästab Suurbritannia olümpia? 

Pekingi olümpial jagatakse kümnendat päeva medaleid, aga nii Pyeongchangis kui Sotšis viiel korral poodiumile tõusnud britid on siiani tühjade pihkudega. Sealne meedia otsib süüdlasi ning tõdeb, et peale mitmeid ebaõnnestumisi on pinged 17aastase freestyle-suusataja Kirsty Muiri õlul.