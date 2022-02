ÕL PEKINGIS | Šveitsi suusakoondise eestlasest peatreener: matusemeeleolu pole, loodame veel olukorda päästa 

Šveitsi murdmaasuusatajate olümpia on kulgenud loodetust kehvemalt, kuid bossid pole veel meestekoondise eestlasest peatreenerile Kein Einastele turja karanud. „Näen, et neilgi on medaliootus, aga üldiselt on töörahu säilinud. Tibude lugemise aeg on kevadel, emotsionaalseks pole veel läinud,“ rääkis Einaste Õhtulehele.