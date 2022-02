ÕL PEKINGIS | Kiibus Valijeva juhtumist: dopingu osas olen väga radikaalne, positiivne proov on positiivne proov  

„Jalavigastus pole ajalugu. See on ikka olemas ja teadvustab ennast, aga oleme suutnud seda kontrolli all hoida,“ tunnistas Kiibus, kes peale 11. kohaga päädinud kodust EMi sai uued jalavarjud. „Vahetasin saapad värskemate vastu. Seis on püsinud sama, aga pole läinud hullemaks. Eelmiste uiskudega läks progresseeruvalt hullemaks, nüüd on püsinud keskmisel tasemel. Sellest on olnud kasu.“