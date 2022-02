Krõbe pakane muutis olümpial meeste laskesuusatamise teatesõidu starti 

Zhangjiakou suusakeskuses oleks pidanud homne meeste sõit algama meie aja järgi kell 11, aga nüüd on seda muudetud - just nii teatati laskesuusatamise uudiseid vahendaval lehel biathlonworld.com. Meeste 4 x 7,5 km teatesõit stardib uue kava järgi homme Eesti aja järgi juba kell 8.30 hommikul. Muudatuse põhjuseks on Hiinas valitsevad ilmaolud, mis oleksid olnud liiga külmad, sest kraadiklaasi järgi eeldati, et temperatuur langeb päeva jooksul madalamaks kui -15, aga kohalikele võistlejatele oleks see tundunud nagu -20 kraadi.