Korvpallikoondise kandidaatide ringi lisandus veel kaks meest 

Neist üks on 29aastane ja 191 cm pikkune Rapla tagamängija Martin Paasoja, teine aga TalTechi tiimi 23aastane ja 190 cm pikkune tagamängija Gregor Ilves. Mõlemad mehed on tegutsenud oma kodumeeskonna eest Eesti – Läti korvpalliliiga kohtumistes tulemuslikult.

19 mängus osalenud Ilvese keskmised statistilised näitajad ligi 25 minuti jooksul on 9 punkti, 3,4 lauapalli ja 2,7 resultatiivset söötu. Hooaja esimesel poolel põlvevigastusest taastunud Paasoja on osalenud kaheksas kohtumises. Tema keskmised statistilised näitajad ligi 23,5 minuti jooksul on 9,5 punkti, 2,9 resultatiivset söötu ja 2 vaheltlõiget.