ÕL PEKINGIS | OTSUSTATUD: Kristjan Ilves läheb suurele mäele võistlema 

„Ta on näidanud siin juba häid hüppeid, ta naudib seda ning pole mingit põhjust, miks ta ei peaks hüppemäele minema,“ lausus Schmid Eesti olümpiakomitee vahendusel.

Ta lisas: „Suusapoole kohta ei oska me midagi ennustada, sest ta pole 12 päeva suusatanud ning täna oli väljas väga külm, mistõttu loobusime energia säästmiseks kiirendustest. Murdmaasõidus osalemise otsustame homme vastavalt hüppele.“

Meeste suure mäe võistluse suusahüpped on kavas Eesti aja järgi homme kell 10, esialgu kell 13 algama pidanud 10 km suusasõit algab pool tundi varem. Tõenäoliselt on põhjuseks külm ilm, mis nihutas ka meeste laskesuusatamise teatesõitu kaks ja pool tundi varasemaks (uus algusaeg on 8.30).