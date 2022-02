BLOGI | Olümpiapronks Kelly Sildaru: kahju, et suusk jälle alt vedas

See tähendanuks, et Gremaud esikoht jäi veel 2,50 punkti kaugusele. See vahe pidanuks tulema sõidu üldmulje punktidelt. Avalaskumisel andsid kohtunikud talle 33,46 silma, viimasel 32,00. Kas teine, mis oli Kelly parim sooritus, toonuks vajalikud 36 punkti? Me ei saa kunagi teada…