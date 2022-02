OTSEBLOGI | Kas Kelly Sildaru toob Eestile 10. taliolümpia medali?

Finaali pääsesid kvalifikatsiooni tosin paremat, kuid juba on teada, et esmaspäeval teisel laskumisel rängalt kukkunud Marin Hamill on teel tagasi USAsse sealsete arstide hoole alla. Eeldatavasti saab tema asemel finaalikoha kvalifikatsiooni 13. naine, kanadalanna Megan Oldham.